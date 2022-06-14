Кимпембе: «Не выиграть ни в одном из четырех матчей — разочарование для сборной Франции»

Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе подвел итоги матча Лиги наций против Хорватии (0:1).

«Не выиграть ни в одном из четырех матчей — это разочарование. Мы очень разочарованы результатами. Нам многого не хватало, особенно того, что мы были недостаточно собранными», — приводит слова Кимпембе официальный сайт УЕФА.

Франция с 2 очками занимает последнее место в группе, Хорватия с 7 очками — на второй строчке. После этого поражения французы потеряли шансы защитить титул чемпионов Лиги наций.