Киммих: «Я читал, что Роналду забил 136 голов за сборную, мне до этого далеко»

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал игру нападающего Криштиану Роналду за сборную Португалии.

«Я читал, что Роналду забил 136 голов за сборную. Мне до этого далеко. У Криштиану невероятная статистика, особенно если посмотреть на стабильность: он играет на очень высоком уровне уже больше 20 лет и бьется за свою страну. А для меня 100 игр — уже повод для гордости», — цитирует Киммиха A Bola.

В полуфинале Лиги наций сборная Германии встретится с Португалией. Матч пройдет 4 июня в Мюнхене. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.