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Сегодня, 02:23

Киммих: «Нам недостаточно ничьей со сборной Италии, мы хотели победить»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Джошуа Киммих подвел итоги матча Лиги наций против Италии (1:1).

«Независимо от того, честный это итог или нет, нам этого недостаточно. Мы знаем, что в сборной Италии происходит много изменений, поэтому мы хотели победить. Нам это не удалось. Мы не смогли показать свою игру. Может быть, это было еще и из-за влажности, к которой мы не привыкли», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Во втором туре Лиги наций итальянцы сыграют с Венгрией, а немцы — с Англией. Оба матча состоятся 7 июня и начнутся в 21.45 (мск).

Джошуа Киммих
Лига наций УЕФА
Сборная Германии по футболу
Сборная Италии по футболу
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