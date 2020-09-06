Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (1:0).

— Мы пробуем новую схему, и это было трудная игра на выезде, — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА. — Мы боролись и сумели провести несколько хороших атак. Игра не должна была быть сразу хорошей, но мы увидели, что можем прибавить.

Мне нравится быть ближе к голу в этой схеме, это меня радует. Я думаю, она соответствует характеристикам других игроков в команде, и мы будем работать над ней.