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Кильян Мбаппе — о победе над Швецией: «Мы увидели, что можем прибавить»

01:57
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Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе подвел итоги матча Лиги наций против Швеции (1:0).

— Мы пробуем новую схему, и это было трудная игра на выезде, — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА. — Мы боролись и сумели провести несколько хороших атак. Игра не должна была быть сразу хорошей, но мы увидели, что можем прибавить.

Мне нравится быть ближе к голу в этой схеме, это меня радует. Я думаю, она соответствует характеристикам других игроков в команде, и мы будем работать над ней.

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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