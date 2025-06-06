Мбаппе: «Нельзя утверждать, что в матче с Испанией все было плохо»
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Испании (4:5) в полуфинале Лиги наций.
«У Франции были некоторые всплески в игре, каких у нас давно не было. Однако в первом тайме за 10 минут мы пропустили два гола. То же случилось и в начале второй половины. Если брать все 90 минут в целом, то игра сборной Франции не была последовательной, но мы точно прибавили. Если проигрываешь, то на первый план выходят все негативные моменты. При этом нельзя утверждать, что все было плохо», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.
Франция сыграет с Германией в матче за 3-е место Лиги наций. Матч состоится в воскресенье, 8 июня. Начало игры — 16.00 по московскому времени.
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