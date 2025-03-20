Мбаппе: «Дембеле — важное оружие сборной Франции»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перед матчем Лиги наций против Хорватии отметил, что рад возвращению в национальную команду.

«Здорово снова оказаться в команде. С большинством игроков этой сборной мы общаемся постоянно, с некоторыми мы можем вместе провести отпуск. Приятно быть здесь.

Усман Дембеле? Мне всегда приятно с ним играть, тем более сейчас он в такой потрясающей форме. Это важное оружие нашей команды. Если Усман покажет игру, что он демонстрирует в «ПСЖ», мы будем побеждать. Это дополнительное орудие нашей сборной, с которым мы будем еще непредсказуемее», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

Также французский форвард добавил, что знает некоторых игроков хорватской команды.

«Даниель Субашич помогал мне в «Монако», с Лукой Модричем я играю в «Реале», это легендарный игрок. Очень здорово каждый день видеть его рядом. У него по-прежнему есть желание добиваться результата. Это честь — играть с таким партнером», — отметил Мбаппе.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Хорватии и Франции состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.