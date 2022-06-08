Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Англии

Сборная Англии сыграла вничью с Германией в Лгие наций — 1:1. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена».

Единственный мяч у англичан забил нападающий Харри Кейн, который на 88-й минуте реализовал пенальти. Для него этот гол стал 50-м в матчах на международном уровне.

Кейн вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборной Англии. Он обошел Бобби Чарльтона, который забил 49 мячей.

Рекордсменом сборной Англии по голам остается Уэйну Руни, который забил 53 мяча.