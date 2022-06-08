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Сегодня, 00:22

Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

Сборная Англии сыграла вничью с Германией в Лгие наций — 1:1. Игра прошла на стадионе «Альянц Арена».

Единственный мяч у англичан забил нападающий Харри Кейн, который на 88-й минуте реализовал пенальти. Для него этот гол стал 50-м в матчах на международном уровне.

Кейн вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборной Англии. Он обошел Бобби Чарльтона, который забил 49 мячей.

Рекордсменом сборной Англии по голам остается Уэйну Руни, который забил 53 мяча.

Гарри Кейн
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
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