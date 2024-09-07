Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 10:03

Кейн считает, что на матче с Ирландией будет враждебная атмосфера из-за участия Грилиша и Райса

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий сборной Англии Харри Кейн поделился мыслями об участии полузащитников Джека Грилиша и Деклана Райса в матче первого тура Лиги наций против Ирландии.

«Мы знаем, что атмосфера будет враждебной. Против Джека Грилиша и Деклана Райса могут быть предприняты не очень приятные действия, но они приняли решения, которые посчитали лучшими для их карьеры», — приводит Goal слова Кейна.

Грилиш и Райс ранее выступали за национальные команды Ирландии разных возрастов, но затем решили играть за Англию.

Матч между англичанами и ирландцами пройдет в субботу, 7 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Goal
Гарри Кейн
Деклан Райс
Джек Грилиш
Сборная Англии по футболу
Сборная Ирландии по футболу
Читайте также
Винисиус хочет переноса ЧМ-2030 из Испании из-за ситуации с расизмом в стране
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости