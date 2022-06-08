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Кейн: «Я люблю забивать, особенно за сборную Англии»

Кейн прокомментировал 50-й гол за сборную Англии
Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Англии Харри Кейн прокомментировал ничью с Германией (1:1) в Лиге наций. В этой встрече он реализовал пенальти и забил 50-й гол за национальную команду.

«Я люблю забивать, особенно за национальную команду. Я радуюсь всякий раз, когда получается помочь команде, ведь это самое главное.

Приятно, что забил. До этого у меня была два момента в матче. Сначала я пробил над перекладиной, а затем отличный сейв сделал Нойер. Я уж было подумал, что это будет один из тех дней, когда ничего не получается», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Следующим соперником сборной Германии будет сборная Венгрии, а команда Англии встретится с Италией. Матчи пройдут 11 июня.

Гарри Кейн
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Англии по футболу
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