Кейн побил рекорд Шилтона и стал рекордсменом сборной Англии по числу матчей

Нападающий сборной Англии Харри Кейн стал рекордсменом национальной команды по числу проведенных матчей.

12 ноября 33-летний форвард вышел в стартовом составе Англии в матче с Хорватией в 5-м туре группового турнира Лиги наций. Эта игра стала для Кейна 126-й в сборной.

По этому показателю Кейн опередил экс-голкипера Питера Шилтона, который ранее был рекордсменом Англии. Также в топ-5 входят Уэйн Руни (120 матчей), Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).

Перед игрой Кейну вручили памятную футболку с цифрой 126, а на трибунах болельщики подготовили баннер в честь форварда.

Кейн дебютировал за сборную Англии в 2015 году. Он также является лучшим бомбардиром в истории национальной команды — 91 гол.