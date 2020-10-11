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Кейн из-за травмы может пропустить матч с Бельгией

10:44
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Форвард сборной Англии Харри Кейн получил мышечную травму на тренировке, сообщает Sky Sports.

Капитан национальной команды из-за этого может пропустить матч Лиги наций против Бельгии, который пройдет сегодня. Вместо Кейна место в стартовом составе англичан может занять Доминик Калверт-Льюин, который дебютировал за сборную 8 октября против Уэльса и отличился голом.

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