Кейн и Стерлинг – в старте сборной Англии на матч со Швейцарией

Сборные Швейцарии и Англии определились со стартовыми составами на матч за третье место в Лиге наций​, сообщает официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет сегодня, 9 июня, начало – в 16.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Швейцарии": Зоммер, Мбабу, Шер, Аканджи, Родригес, Эльведи, Джака, Фернандес, Фройлер, Шачири, Сеферович.

Стартовый состав "Англии": Пикфорд, Александр-Арнолд, Магуйар, Гомес, Роуз, Дайер, Делф, Алли, Лингард, Стерлинг, Кейн.

Лига наций: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр