Сборная Казахстана встретится со Словенией в Лиге наций УЕФА в воскресенье, 13 октября. Игра пройдет на Центральном стадионе в Алма-Ате и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» (доступ к контенту по подписке). В Казахстане матч транслирует канал Qazsport.

Ключевые события игры Казахстан — Словения можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды выступают в группе 3 лиги В. Встреча сборных в сентябре завершилась победой Словении со счетом 3:0. В двух других матчах сезона Казахстан сыграл вничью с Норвегией (0:0) и уступил Австрии (0:4), а Словения сыграла вничью с Австрией (1:1) и уступила Норвегии (0:3).