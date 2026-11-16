Сборная Казахстана сыграла вничью со Словакией в матче Лиги наций

Сборная Казахстана сыграла вничью со Словакией в матче группового этапа дивизиона C Лиги наций — 2:2.

Встреча прошла в Астане.

У хозяев отличились Ислам Чесноков на 29-й минуте и Ян Вороговский на 65-й минуте. У гостей отличились Роберт Боженик (56-я минута) и Адриан Капрлик (90+5-я)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Астана Арена (Астана)

В другом матче Молдавия на выезде проиграла сборной Фарерских островов со счетом 0:1. Единственный гол на 24-й минуте матча забил Аки Самуэльсен.

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 3.

16 ноября, 18:00. Торсволлур (Торсхавн)

Словакия с 12 очками лидирует в 3-й группе, Фарерские острова с 8 очками идут на второй строчке, Молдавия с 7 очками — на третьей строчке, Казахстан с 3 очками — на четвертой строчке.