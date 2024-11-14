Сборные Казахстана и Австрии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Казахстана и Австрии встретятся в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» при наличии подписки на ресурс. В Казахстане игру будет показывать канал Qazsport.

С ключевыми событиями игры Казахстан — Австрия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 3 Лиги В с Норвегией и Словенией. После четырех туров австрийцы набрали 7 очков, а казахстанцы — одно. Встреча команд в первом круге завершилась победой Австрии со счетом 4:0.

Казахстан в этом цикле Лиги наций тренирует российский специалист Станислав Черчесов, с Австрией работает немецкий тренер Ральф Рангник.