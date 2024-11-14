Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 17:00

Казахстан — Австрия: онлайн-трансляция матча Лиги наций 14 ноября

Казахстан и Австрия встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.
Фото Getty Images

Сборная Казахстана примет Австрию в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» (для просмотра контента требуется подписка на ресурс). В Казахстане игру будет транслировать канал Qazsport.

С основными событиями игры Казахстан — Австрия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций B. Группа 3
14 нояб, 18:00. Central Stadium (Алма-Ата)
Казахстан
Австрия

Команды играют в группе 3 лиги В с Норвегией и Словенией. После 4 туров австрийцы набрали 7 очков, а казахстанцы — 1. Встреча команд в первом круге завершилась победой Австрии со счетом 4:0.

Казахстан тренирует российский специалист Станислав Черчесов, Австрию — немецкий тренер Ральф Рангник.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Австрии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Читайте также
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лига наций 14 ноября: расписание и где смотреть матчи онлайн

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости