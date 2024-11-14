Казахстан и Австрия встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборная Казахстана примет Австрию в матче 5-го тура Лиги наций в четверг, 14 ноября. Игра пройдет на стадионе «Алматы Орталык», стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа Okko в разделе «Спорт» (для просмотра контента требуется подписка на ресурс). В Казахстане игру будет транслировать канал Qazsport.

С основными событиями игры Казахстан — Австрия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды играют в группе 3 лиги В с Норвегией и Словенией. После 4 туров австрийцы набрали 7 очков, а казахстанцы — 1. Встреча команд в первом круге завершилась победой Австрии со счетом 4:0.

Казахстан тренирует российский специалист Станислав Черчесов, Австрию — немецкий тренер Ральф Рангник.