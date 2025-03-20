Шмейхель — о матче с Португалией: «Необходимо бороться, играть смело и агрессивно»»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перед матчем Лиги наций против Португалии отметил, что его команде нужно быть оптимистами.

«Это будет великолепный опыт, и у нас есть все основания быть оптимистами. Знаем, что у Португалии классные игроки на всех позициях, что это команда мирового класса. Главное — мы сильны как команда, это наш главный козырь и главный шанс добиться победы. Необходимо бороться, играть смело и агрессивно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.