20 марта, 07:26

Шмейхель — о матче с Португалией: «Необходимо бороться, играть смело и агрессивно»»

Евгений Козинов
Корреспондент

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перед матчем Лиги наций против Португалии отметил, что его команде нужно быть оптимистами.

«Это будет великолепный опыт, и у нас есть все основания быть оптимистами. Знаем, что у Португалии классные игроки на всех позициях, что это команда мирового класса. Главное — мы сильны как команда, это наш главный козырь и главный шанс добиться победы. Необходимо бороться, играть смело и агрессивно», — цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля.

Матч 1/4 финала Лиги наций между сборными Дании и Португалии состоится в четверг, 20 марта. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
