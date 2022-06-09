Янник Карраско: «Просто рад, что мы подарили болельщикам радость»

Вингер сборной Бельгии Янник Карраско прокомментировал победу над Польшей (6:1) в Лиге наций.

«Мы пересмотрели матч, проигранный Нидерландам. Сделали выводы из ошибок и просто хотели, чтобы болельщики не теряли в нас веру. Мы все знали, что делать, и я просто рад, что мы подарили болельщикам радость. В следующих двух матчах хотим проявить себя еще лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Карраско.

Следующим соперником сборной Бельгии будет Уэльс, а Польша сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут 11 июня.