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Янник Карраско: «Просто рад, что мы подарили болельщикам радость»

Карраско прокомментировал победу над Польшей в Лиге наций
Евгений Козинов
Корреспондент
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Вингер сборной Бельгии Янник Карраско прокомментировал победу над Польшей (6:1) в Лиге наций.

«Мы пересмотрели матч, проигранный Нидерландам. Сделали выводы из ошибок и просто хотели, чтобы болельщики не теряли в нас веру. Мы все знали, что делать, и я просто рад, что мы подарили болельщикам радость. В следующих двух матчах хотим проявить себя еще лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА Карраско.

Следующим соперником сборной Бельгии будет Уэльс, а Польша сыграет с Нидерландами. Матчи пройдут 11 июня.

Источник: https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2034447--belgium-vs-poland/
Янник Феррейра-Карраско
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
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