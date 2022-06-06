Джака: «Нам повезло, что в первом тайме Португалия не забила еще два-три мяча»

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака поделился эмоциями по поводу матча второго тура Лиги наций против Португалии (0:4).

«Мы хорошо начали, после чего проиграли игру в течение пяти минут. Играли в гостях, а нас несколько раз поймали на контратаках, этого не должно случаться.

Нам повезло, что в первом тайме Португалия не забила еще два-три мяча», — цитирует Джаку УЕФА.

Таким образом Португалия вышла на первое место группы 2 лиги А с 4 очками. Швейцария — последняя.

В следующем матче португальцы сыграют с Чехией 9 июня. Швейцария — с Испанией 9 июня.