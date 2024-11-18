Капитан сборной Израиля Даса назвал потрясающей победу над Бельгией

Защитник «Динамо» и сборной Израиля Эли Даса прокомментировал победу над Бельгией (1:0) в 6-м туре Лиги наций.

«Потрясающе, мне больше нечего сказать. Люди недооценивают нас из-за прошлого, но мы верим, что всегда можем улучшить [результаты]. Это началось в предыдущих играх. Мы увидели хорошие вещи, и это не было связано с удачей. Вчера этого было достаточно для поистине потрясающей победы», — приводит слова Дасы издание sport5.co.il.

Для Дасы эта игра стала 65-й в составе сборной Израиля — он вошел в топ-22 футболистов команды по количеству проведенных матчей. По версии Sofascore, Даса получил оценку 7,2 за матч против Бельгии, став одним из лучших игроков встречи.

Израиль с 4 очками занял последнее место в группе 2 лиги A, Бельгия с 4 очками — на третьей строчке. Израильтяне следующий сезон проведут в лиге B, бельгийцы сыграют в стыках.

Даса выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах за бело-голубых и 1 гол. Контракт 31-летнего футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2025 года.