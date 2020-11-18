Канделаки разобрала первый тайм матча России с Сербией

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала игру сборной России в матче Лиги наций против Сербии (0:4 после первого тайма).

«Ну что вам рассказать про Сахалин? Заболотный бьет в упор на первой минуте, потом еще четыре раза бьет и иногда с двух метров от ворот. Что происходит с полузащитой и обороной — большой вопрос. Такой сонной, такой неуверенной в себе я нашу команду не видела давно.

Утром иронизировала над немцами, которые влетели испанцам 0:6, а мы после первого тайма уже горим сербам 0:4.

Я даже не знаю, что такого должен сказать/сделать тренер при таком счете? Кураж в исполнении сборной мы видели довольно давно. Теперь вот смотрим на обескураженность.

Как там поет группа 25/17? «Но я жду чуда...», — написала Канделаки в Telegram-канале.