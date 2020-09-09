Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига наций

Камавинга доволен дебютом в сборной Франции

05:18

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга остался доволен дебютом. Он вышел на замену во втором тайме матча Лиги наций против Хорватии (4:2).

— Я часто играл вместе с более взрослыми футболистами, и это означает, что я приобрел определенную зрелость, — цитирует пресс-служба УЕФА Камавинга. — Меня приняли в команду, и все прошло очень хорошо. Хотел бы, чтобы меня вызвали снова. Хотя сейчас я должен сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступать в моем клубе «Ренн».

Лига наций: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир