Камавинга доволен дебютом в сборной Франции

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга остался доволен дебютом. Он вышел на замену во втором тайме матча Лиги наций против Хорватии (4:2).

— Я часто играл вместе с более взрослыми футболистами, и это означает, что я приобрел определенную зрелость, — цитирует пресс-служба УЕФА Камавинга. — Меня приняли в команду, и все прошло очень хорошо. Хотел бы, чтобы меня вызвали снова. Хотя сейчас я должен сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступать в моем клубе «Ренн».