Калабрия из-за повреждения покинул расположение сборной Италии
Защитник «Милана» и сборной Италии Давиде Калабрия покинул расположение национальной команды, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
24-летний футболист, который был вызван вместо травмированного Рафаэла Толои, получил мышечное повреждение и пропустит матч за третье место Лиги наций.
В текущем сезоне Калабрия провел 7 матчей за «Милан», в которых забил гол и сделал результативную передачу.
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