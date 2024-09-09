Сборные Израиля и Италии сыграют в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Израиля и Италии встретятся в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА в понедельник, 9 сентября. Матч пройдет на нейтральном поле в Будапеште, начало — в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа Okko Sport, трансляция доступна по платной подписке на онлайн-кинотеатр.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги наций. Основные события матча Израиль — Италия будут доступны в матч-центре нашего сайта.

Израиль и Италия выступают в группе 2 Лиги A. В 1-м туре израильтяне проиграли Бельгии (1:3), а итальянцы победили Францию (3:1).

Действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, летом 2023 года обыгравшая в финале Хорватию (в серии пенальти).