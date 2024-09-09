Италия победила Израиль в матче Лиги наций

Сборная Италии обыграла национальную команду Израиля в матче 2-го тура Лиги наций — 2:1.

У итальянской сборной в этой встрече отличились Давид Фраттези и Мойзе Кен. Гол Сандро Тонали на 76-й минуте не был засчитан из-за офсайда. Автором единственного забитого мяча сборной Израиля стал Мохаммад Абу-Фани.

Италия с 2 очками лидирует в турнирной таблице 2-й группы Лиги А. Израиль не набрал ни одного балла и располагается на последней строчке.

Следующие матчи в Лиге наций команды проведут 10 и 14 октября.