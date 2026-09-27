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Израиль — Ирландия: счет и результат матча Лиги наций 27 сентября 2026

Ирландия разгромила Израиль в матче Лиги наций

Алина Савинова

Ирландия одержала победу над Израилем во 2-м туре группового турнира Лиги наций — 3:0. Игра прошла на нейтральном поле в Дебрецене (Венгрия).

Ирландцы забили все три гола в первом тайме — у команды отличились Трой Парротт, Адам Айда и Джек Мойлан.

Перед матчем футболисты обеих сборных не стали жать друг другу руки. Ирландские игроки вышли на поле с черными повязками в память о погибших в ходе конфликта в Газе и склонили головы во время исполнения гимна Израиля.

Ирландия набрала 3 очка и занимает третье место в группе 3 Лиги В. Израиль проиграл оба матча на старте турнира и замыкает таблицу.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 3.
27 сентября, 21:45. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Израиль
0:3
Ирландия

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