Израиль — Франция: во сколько смотреть трансляцию матча Лиги наций
Израиль примет Францию в Лиге наций 10 октября
Сборные Израиля и Франции встретятся в Лиге наций в четверг, 10 октября. Матч пройдет на «Божик-Арене» в Будапеште (Венгрия) и начнется в 21.45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Okko Спорт» (по платной подписке).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Лиги наций можно в матч-центре на нашем сайте.
Франция и Израиль выступают в лиге А в одной группе с Италией и Бельгией.
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