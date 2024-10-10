Сборные Израиля и Франции встретятся в Лиге наций в четверг, 10 октября. Матч пройдет на «Божик-Арене» в Будапеште (Венгрия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в онлайн-сервисе «Okko Спорт» (по платной подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Лиги наций можно в матч-центре на нашем сайте.

Франция и Израиль выступают в лиге А в одной группе с Италией и Бельгией.