Сборные Израиля и Франции встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Израиля и Франции встретятся в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра пройдет на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия), стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Израиль — Франция. С основными событиями игры можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

Команды играют в группе 2 лиги А. Израильтяне стартовали в Лиге наций с двух поражений от Бельгии (1:3) и Италии (1:2), французы проиграли Италии (1:3) и победили Бельгию (2:0).