Сборные Израиля и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Израиля и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА в воскресенье, 17 ноября. Игра пройдет на нейтральном поле в Будапеште, стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультикаста — интересные моменты всех встреч в одном окне.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги наций. С ключевыми событиями игры Израиль — Бельгия также можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Перед последним туром в группе 2 Израиль набрал одно очко, Бельгия — четыре, Франция — 10, Италия — 13. В первом круге турнира бельгийцы обыграли израильтян со счетом 3:1.