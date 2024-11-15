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Сегодня, 04:13

Йованович назвал причины поражения Греции от Англии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Греции Иван Йованович прокомментировал поражение от Англии (0:3) в матче Лиги наций.

«Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо. Англия была лучше и победила заслуженно. Мы предоставили сопернику слишком много свободного пространства, и они воспользовались этим по максимуму. Во втором тайме на 20 минут мы прибавили, стали больше владеть мячом и создавать моменты. Но нам не удалось избежать ошибок, и они наказали нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Йовановича.

Сборная Англии с 12 очками лидирует в группе 2 лиги B, опережая Грецию, у которой тоже 12 очков, по дополнительным показателям.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Греции по футболу
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