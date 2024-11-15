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Сегодня, 14:06

«Два чудесных спасения». Итальянские СМИ хвалят Доннарумму за матч с Бельгией

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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В четверг, 14 ноября, сборная Италии обыграла Бельгию со счетом 1:0 в гостевом матче группового этапа Лиги наций и вышла в плей-офф.

Весь матч в составе «Скуадры адзурры» в роли капитана провел 25-летний голкипер Джанлуиджи Доннарумма, с которым конкурирует в «ПСЖ» россиянин Матвей Сафонов.

Впервые в нынешнем розыгрыше Лиги наций Доннарумма не пропустил, и итальянские спортивные СМИ поставили ему высокие оценки.

Tuttosport — 7,0: «Догнал легендарного Сандро Маццолу по числу матчей за сборную (70) и поднялся на 23-е место в истории по этому показателю. С учетом амплуа и возраста Доннарумма может посягнуть и на результат Буффона — 176 игр. В первом тайме у его ворот не было опасности. Первый раз отметился на второй минуте второго тайма, а вот затем совершил два чудесных спасения после атак Троссарда и Опенда».

La Gazzetta dello Sport — 7,0: «После восьми матчей подряд, в которых Италия пропускала (в семи из них ворота защищал Доннарумма), сборная наконец-то сыграла всухую. Голкипер без проблем отбил удар Дебаста, а вот после выпадов Троссарда и Опенда пришлось всерьез постараться».

Corriere dello Sport — 6,5: «В первом тайме выступил в роли зрителя. После перерыва ликвидировал угрозу после опасных действий Дебаста и Троссарда. Пару раз очень уверенно сыграл на выходах».

Что касается дуэли бывших тренеров «Зенита» и Спартака», то и по счету, и по оценкам победил Лучано Спаллетти: Corriere dello Sport- 7,0, La Gazzetta dello Sport- 6,5, Tuttosport — 6,5 против 5,0, 5,5 и 5,0 соответственно у Доменико Тедеско.

Джанлуиджи Доннарумма
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
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