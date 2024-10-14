Сборные Италии и Израиля встретятся в матче Лиги наций УЕФА в понедельник, 14 октября. Игра пройдет на стадионе «Блюэнерджи» в Удине и начнется в 21.45 по московскому времени.

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Основные события игры Италия — Израиль можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Сборные выступают в группе 2 лиги А. Первая встреча команд в этом сезоне Лиги наций завершилась победой итальянцев со счетом 2:1. В других матчах турнира УЕФА в сентябре и октябре Италия победила Францию и сыграла вничью с Бельгией, а Израиль уступил этим соперникам.