Италия и Голландия сыграли вничью в Лиге наций

В матче четвертого тура первой группы дивизиона А Лиги наций сборная Италии сыграла вничью с командой Голландии (1:1).

У хозяев забил Лоренцо Пеллегрини, у гостей — Донни ван де Бек. Италия набрала шесть очков и занимает второе место. Голландия на с пятью очками на третьей позиции.

Лига наций А

Группа 1

4-й тур

Италия — Голландия — 1:1 (1:1)

Голы: Пеллегрини, 16 (1:0). ван де Бек, 25 (1:1).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Д`Амброзио, Верратти (Локателли, 56), Жоржинью, Спинаццола, Барелла, Пеллегрини (Флоренци, 72), Иммобиле, Кьеза (Кин, 55).

Голландия: Силлессен, Блинд (Фелтман, 77), де Фрай, ван Дейк, Аке, Хатебур, Вайналдум, ван де Бек, Ф.де Йонг, Л.де Йонг, Депай (Бабел, 90+2).

Предупреждения: Верратти, 23. Д`Амброзио, 80. Кин, 90+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 октября. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Итали