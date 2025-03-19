Сборные Италии и Германии встретятся в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Италии и Германии встретятся в первом матче четвертьфинала Лиги наций в четверг, 20 марта. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

Основные события игры Италия — Германия можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также проведет перекличку вечерних игр Лиги наций (интересные моменты отдельных встреч в одной вкладке).

Ответный матч соперников состоится в воскресенье, 23 марта. Италия заняла второе место в группе 2 с Францией, Бельгией и Израилем, а Германия выиграла группу 3 с Нидерландами, Венгрией, Боснией и Герцеговиной.