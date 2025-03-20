Сборная Италии примет Германию в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Италия — Германия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первых четвертьфиналов Лиги наций.

Лига наций A. 1/4 финала.

20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Италия заняла второе место в группе 2 с Францией, Бельгией и Израилем, а Германия выиграла группу 3, опередив Нидерланды, Венгрию и Боснию и Герцеговину.

Ответная встреча соперников пройдет в воскресенье, 23 марта.