20 марта, 20:30

Италия — Германия: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций

Сборная Италии примет Германию в четвертьфинале Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборная Италии примет Германию в первом матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в четверг, 20 марта. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия), начало — в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события игры Италия — Германия можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию первых четвертьфиналов Лиги наций.

Лига наций A. 1/4 финала.
20 марта, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
1:2
Германия

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду, Ламин Ямаль.Италия — Германия, Нидерланды — Испания, Хорватия — Франция, Дания — Португалия. Онлайн-трансляция матчей Лиги наций УЕФА

Италия заняла второе место в группе 2 с Францией, Бельгией и Израилем, а Германия выиграла группу 3, опередив Нидерланды, Венгрию и Боснию и Герцеговину.

Ответная встреча соперников пройдет в воскресенье, 23 марта.

