Германия выиграла у Италии в первом матче 1/4 финала Лиги наций

Сборная Германии переиграла Италию в первом матче 1/4 финала Лиги наций — 2:1. Игра прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Полузащитник итальянец Сандро Тонали на 9-й минуте вывел хозяев вперед. Его гол стал единственным в первом тайме. После перерыва вышедший на замену Тим Кляйндинст сравнял счет. Победный гол на 76-й минуте забил Леон Горетцка.

Ответный матч состоится в Германии в воскресенье, 23 марта. Начало игры — в 22:45 по московскому времени.