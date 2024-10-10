Италия проведет матч с Бельгией в Лиге наций 10 октября

Сборные Италии и Бельгии проведут матч Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра состоится на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и начнется в 21.45 по московскому времени.

Трансляция встречи Италия — Бельгия будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт» (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Отслеживать ключевые события противостояния Италия — Бельгия можно в матч-центре нашего сайта.

Италия (6 очков в 2 турах) и Бельгия (3 очка) играют в группе лиги А с Францией (3 очка) и Израилем (0 очков).