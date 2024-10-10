Италия — Бельгия: Доннарумма, Тонали и Тилеманс выйдут в стартовых составах

Сборные Италии и Бельгии объявили стартовые составы на матч 3-го тура группы 2 Лиги наций.

Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 21:45 (мск).

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Белланова, Фраттези, Риччи, Тонали, Димарко, Распадори, Ретеги.

Бельгия: Кастельс, Теате, Дебаст, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Доку, Троссард, Лукебакио, Опенда.

Перед началом матча итальянцы лидируют в квартете с шестью очками. Бельгия занимает третью строчку, имея в активе три балла.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча Италия — Бельгия.