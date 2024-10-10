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Сегодня, 21:10

Италия — Бельгия: смотреть матч Лиги наций онлайн

Сборные Италии и Бельгии встретятся в матче Лиги наций УЕФА
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Сборные Италии и Бельгии встретятся в матче Лиги наций в четверг, 10 октября. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет платформа «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке. Онлайн-кинотеатр также ведет перекличку вечерних матчей Лиги наций.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Бельгия. С ключевыми событиями игры можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. Группа 2
10 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Италия
Бельгия

Команды играют в группе 2 лиги А. В стартовых турах Италия победила Францию (3:1) и Израиль (2:1), а Бельгия обыграла Израиль (3:1) и уступила Франции (0:2).

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Италии по футболу
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