Сборная Италии в меньшинстве сыграла вничью с Бельгией в Лиге наций

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В четверг, 10 октября, сборная Италии поделила очки с Бельгией в матче 3-го тура группы 2 Лиги А Лиги наций УЕФА — 2:2.

Встреча прошла на стадионе «Олимпико» в Риме.

В составе сборной Италии голы забили Андреа Камбьясо и Матео Ретеги. Бельгия ответила точными ударами Максима де Кейпера и Леандро Троссарда.

На 38-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Лоренцо Пеллегрини.

Команда Лучано Спаллетти набрала семь очков, продолжив лидировать в группе. Бельгия идет третьей с четырьмя баллами.

В следующем матче итальянцы примут Израиль, а Бельгия сыграет дома с Францией. Обе встречи пройдут 14 октября.