Источник: Де Брейне оттолкнул судью в матче Бельгия — Франция

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне вел себя некорректно во время домашнего матча со сборной Франции (0:1) во 2-м туре группового турнира Лиги наций, сообщает Het Laatste Nieuws.

По данным источника, судья потребовал от 35-летнего бельгийца покинуть поле после оказания ему медицинской помощи, игрок отреагировал эмоционально — высказал в адрес арбитра резкие слова и оттолкнул его.

Согласно нововведению, футболист, которому оказали медицинскую помощь, обязан провести минуту за пределами поля, прежде чем сможет вернуться в игру.

Де Брейне сыграл за национальную команду в 126 матчах. На его счету 38 голов.

Сборная Бельгии (3 очка после 2 матчей) занимает 2-е место в таблице группы 1 дивизиона А Лиги наций.