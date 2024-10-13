Источник: «Барселона» потребовала у сборной Испании отпустить получившего травму Ямаля

«Барселона» направила запрос в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) с просьбой отозвать нападающего Ламина Ямаля из сборной Испании, сообщает Sport.es.

В матче 3-го тура группового турнира Лиги наций с Данией (1:0), который прошел 12 октября, 17-летний футболист получил травму. Он ушел с поля в компенсированное время, хромая на левую ногу.

Как отмечает источник, в каталонском клубе на данный момент не знают, отпустят ли Ямаля, однако сине-гранатовые уверены, что нападающий не сможет принять участие в матче 4-го тура с Сербией. Игра состоится 15 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 11 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись 5 голами и 5 результативными передачами. За сборную Испании с сентября 2023 года на его счету 16 игр и 3 забитых мяча.