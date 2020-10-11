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«Испания следовала указаниям тренера, и это принесло нам три очка». Адама Траоре — о победе над Швейцарией

09:09
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Форвард сборной Испании Адама Траоре подвел итоги матча Лиги наций против Швейцарии (1:0).

— Швейцарцы часто действовали в пять защитников, играли организованно и заметно усложняли нам жизнь, — приводит слова Траоре официальный сайт УЕФА. — Но как бы слаженно и организованно ни играл соперник, мы следовали указаниям нашего тренера, и это принесло нам три очка. Мы часто оказывались вблизи ворот швейцарцев, но в завершающей фазе атак нам раз от раза чего-то немного не хватало. Нам всем надо над этим поработать. Мне в частности.

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