«Испания следовала указаниям тренера, и это принесло нам три очка». Адама Траоре — о победе над Швейцарией
Форвард сборной Испании Адама Траоре подвел итоги матча Лиги наций против Швейцарии (1:0).
— Швейцарцы часто действовали в пять защитников, играли организованно и заметно усложняли нам жизнь, — приводит слова Траоре официальный сайт УЕФА. — Но как бы слаженно и организованно ни играл соперник, мы следовали указаниям нашего тренера, и это принесло нам три очка. Мы часто оказывались вблизи ворот швейцарцев, но в завершающей фазе атак нам раз от раза чего-то немного не хватало. Нам всем надо над этим поработать. Мне в частности.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.