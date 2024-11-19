Футбол
Лига наций УЕФА
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
О турнире
Главная
Футбол
Лига наций

Сегодня, 00:42

Испания победила Швейцарию в Лиге наций, Сарагоса реализовал пенальти в концовке матча

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брайан Хиль.
Фото AFP

Сборная Испании дома обыграла Швейцарию в матче группового турнира Лиги наций — 3:2.

У хозяев голы забили Йереми Пино и Брайан Хиль. У гостей отметились Жоэль Монтеро и Энди Зекири (пенальти). В концовке встречи Брайан Сарагоса реализовал пенальти и принес Испании победу.

Лига наций A. Группа 4
18 нояб, 22:45. Heliodoro Rodriguez Lopez (Санта-Крус-де-Тенерифе)
Испания
3:2
Швейцария

В параллельном матче Сербия и Дания не забили голов — 0:0.

В добавленное время защитник сербов Страхинья Павлович получил две желтые карточки и был удален.

Лига наций A. Группа 4
18 нояб, 22:45. Gradski stadion Dubocica (Лесковац)
Сербия
0:0
Дания

Испания набрала 16 очков и заняла первое место в группе 4 лиги A. Дания стала второй — 8 очков. Сербия — на третьей строчке с 6 очками. Швейцария — последняя (2).

Лига наций УЕФА
Сборная Дании по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Читайте также
«Эффект Трампа» и ожидание переговоров по Украине. Что пишут СМИ
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
Байден ушел в лес в ходе выступления в джунглях Амазонки
Рютте обвинил РФ в нарушении ракетами и БПЛА воздушного пространства НАТО
У «Спартака» может появиться-фарм-клуб в ФНЛ. Что происходит в Первой лиге
Сборная России не примет участия в жеребьевке отбора ЧМ-2026
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Румыния разгромила Кипр в матче Лиги наций

Сборная Португалии сыграла вничью с Хорватией в Лиге наций, Польша вылетела в лигу B

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости