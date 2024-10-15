Сборные Испании и Сербии проведут матч Лиги наций во вторник, 15 октября. Игра, которая начнется в 21.45 по московскому времени, пройдет на стадионе «Нуево Аркангел» в Кордове (Испания).

Транслировать встречу в прямом эфире будет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» (на платной основе). «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры Испания — Сербия, ее ключевые события вы можете найти в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Испания и Сербия выступают в лиге А группе 4 с Данией и Швейцарией. После трех туров испанцы лидируют с 7 очками, швейцарцы — с 0 очком на последнем, 4-м месте.