Испания разгромила Украину, Рамос сделал дубль

В матче второго тура четвертой группы дивизиона А Лиги наций сборная Испании победила команду Украины (4:0).

В составе победителей дубль сделал Серхио Рамос. Один из мячей он забил с пенальти. Также отличились Ансу Фати и Ферран Торрес.

Испанцы набрали четыре очка и лидируют в группе. Украинцы с тремя очками на второй позиции.

Лига наций А

Группа 4

2-й тур

Испания — Украина — 4:0 (3:0)

Голы: Серхио Рамос, 3 — с пенальти (1:0). Серхио Рамос, 29 (2:0). Фати, 32 (3:0). Торрес, 84 (4:0).

Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Хесус Навас, Тиагу Алькантара, Мерино, Ольмо, Эрнандес (Оскар Родригес, 69), Морено (Торрес, 74), Фати.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Тымчик, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63), Яремчук.

Предупреждения: Эрнандес, 37. Малиновский, 77. Коваленко, 90+1.

Судья: Бастьен (Франция).

6 сентября. Мадрид. Стадион «Альфредо ди Стефано».