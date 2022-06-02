Испания — Португалия: Роналду начнет матч Лиги наций на скамейке запасных

2 июня в Севилье сборная Испании сыграет с Португалией в матче группы 2 Лиги наций. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд. Нападающий Криштиану Роналду начнет матч на скамейке запасных.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.

Португалия: Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва.