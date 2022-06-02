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Сегодня, 20:38

Испания — Португалия: Роналду начнет матч Лиги наций на скамейке запасных

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Криштиану Роналду.
Фото AFP

2 июня в Севилье сборная Испании сыграет с Португалией в матче группы 2 Лиги наций. Матч пройдет на стадионе «Бенито Вильямарин» и начнется в 21.45 по московскому времени.

Стали известны стартовые составы команд. Нападающий Криштиану Роналду начнет матч на скамейке запасных.

Испания: Симон, Аспиликуэта, Льоренте, Пау Торрес, Альба, Бускетс, Солер, Гави, Ферран Торрес, Сарабия, Мората.

Португалия: Кошта, Геррейру, Данилу, Пепе, Канселу, Отавиу, Моутинью, Фернандеш, Б. Силва, Леау, А. Силва.

Лига наций A. Группа 2
02 июн, 21:45. Benito Villamarin (Севилья)
Испания
Португалия

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Лига наций A
Испания
Португалия

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
Криштиану Роналду
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Португалии по футболу
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