22 марта, 22:45

Испания — Нидерланды: время начала матча Лиги наций, где смотреть трансляцию

Испания и Нидерланды встретятся в четвертьфинале Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Нидерландов встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги наций УЕФА в воскресенье, 23 марта. Игра будет проходить на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания), стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Испания — Нидерланды можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Mestalla (Валенсия)
Испания
3:3
Нидерланды

Первая игра Нидерландов и Испании в четвертьфинале Лиги наций состоялась в четверг, 20 февраля, и завершилась со счетом 2:2.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
