23 марта, 21:15

Испания — Нидерланды: трансляция матча 1/4 финала Лиги наций

Испания и Нидерланды встретятся в матче четвертьфинала Лиги наций
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Испании и Нидерландов проведут ответный матч четвертьфинала Лиги наций в воскресенье, 23 марта. Игра на стадионе «Месталья» в Валенсии начинается в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию игрового дня плей-офф Лиги наций. Ключевые события игры Испания — Нидерланды можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига наций A. 1/4 финала.
23 марта, 22:45. Mestalla (Валенсия)
Испания
3:3
Нидерланды

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт» по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку лучших моментов вечерних игр Лиги наций в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

Первая игра Нидерландов и Испании в четвертьфинале Лиги наций состоялась в четверг, 20 февраля, в Роттердаме и завершилась со счетом 2:2.

Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Дешам — об уровне сборной Хорватии: «Это очень хорошая команда»

Сборная Сербии сохранила место в лиге А Лиги наций, Турция и Греция поднялись из лиги B

КХЛ на Кинопоиске

