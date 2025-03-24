Сборная Испании по пенальти победила Нидерланды и вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная Испании в ответном матче четвертьфинала плей-офф Лиги наций обыграла в серии пенальти Нидерланды — 4:3 (5:4 — пен.).

В основное время у испанцев дублем отличился Микель Оярсабаль, у голландцев голы забили Мемфис Депай и Йен Матсен. В дополнительное время на гол Ламина Ямаля ответил Хави Симонс. В серии пенальти точнее оказались испанцы — 5:4.

По сумме двух матчей Испания обыграла Нидерланды (2:2 и 4:3) и вышла в полуфинал плей-офф Лиги наций, где встретится с победителем пары Франция — Хорватия.